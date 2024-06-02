شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام سبورتنج فى نهائى كأس مصر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره سبورتنج اليوم الأحد، فى تمام التاسعة مساءً فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2023/2024، بينما يلتقى سموحة مع البنك الأهلى فى السابعة مساء بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على البنك الأهلى بنتيجة 28/20، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على سموحة 30/27،

ونجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى الاحتفاظ بلقب دورى محترفى اليد هذا الموسم والوصول إلى اللقب الخامس والعشرين فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27/21 فى نسخة 2023/224.

وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى للموسم الحالى فوز الأهلى بنتيجة 26/25 قبل أن ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز باللقاء الثانى بنتيجة 29/25 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وعقب تتويج الأهلى بدورى موسم 2023/2024، تم الإعلان عن وصول الأهلى للقب الخامس والعشرين فى تاريخه.

وكشف مصدر مسئول بلجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن نادى الأهلى يمتلك 24 بطولة دورى على مستوى الرجال فى سجلات الاتحاد، إلا أن موسم 87/88 حصل عليه فريق بورسعيد على مستوى الرجال، بينما توج الأهلى به بفريق المرتبط.