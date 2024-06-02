شكرا لقرائتكم خبر عن الموعد المبدئى لمباراة السوبر الأفريقى 2024 بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة الصدام الناري الذي سيجمع الأهلي والزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994. وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الاهلى بطل دوري الابطال والزمالك بطل الكونفدرالية

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

موعد مباراة السوبر الافريقى بين الاهلى والزمالك

وأكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن موعد مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك لم يتحدد بعد، فى الوقت نفسه يشير البعض إلى أن فرصة إقامة المباراة فى التاريخ بين 25 إلى 30 يونيو الجاري ضعيفة، ومن المرجح أن تقام خلال شهر سبتمبر المقبل فى السعودية، على أن يعلن عن الموعد الرسمي فى وقت لاحق.

ألقاب الأهلى والزمالك في السوبر الأفريقى

وسبق وفاز الأهلي بالسوبر الأفريقي فى 8 مناسبات، فى حين توج بها الزمالك في 4 مرات سابقة.

نهائيات أفريقيا بين الاهلى والزمالك

وتواجه الأهلى والزمالك في مناسبة واحدة فقط فى السوبر الأفريقي وكانت عام 1994 وحقق الزمالك اللقب وقتها بعد الانتصار بهدف نظيف.

أما فيما يخص المباريات النهائية فستكون هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها عملاقا الكرة المصرية. إذ إنه بعد سوبر 1994 التقى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 وحينها فاز الأهلي باللقب بفضل هدف محمد مجدي "أفشة".