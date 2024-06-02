شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يراقب المعارين لحسم مصيرهم نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، على مراقبة اللاعبين المعارين من النادي البورسعيدي، خاصة الناشئين، للوقوف على مستواهم وتحديد مدى إمكانية عودتهم للفريق فى الموسم المقبل.

وكان النادي المصري قد أعار عدداً من الناشئين في بداية الموسم إلى أندية الدوري، أبرزهم زياد فرج المعار إلى المقاولون العرب، كما حصل نادي الداخلية على 4 لاعبين من المصري وهم، أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين علي سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين علي سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم، كما أعار المصري الكاميروني فرانك إيتوجا إلى الجونة.

ويبدأ النادي المصري استعداداته لمواجهة الزمالك في الدوري، الثلاثاء المقبل، وكان علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لأربعة أيام، عقب الفوز على جمهورية شبين في دور الـ 32 بكأس مصر.

ويستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته عصر الثلاثاء المقبل، على استاد الكلية الحربية، استعداداً لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة السادسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين الموافق السابع عشر من يونيو المقبل، على استاد برج العرب.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.