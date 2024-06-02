موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يضع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، برنامج الاستعداد الفنى والبدنى لخوض سيراميكا فى الدوري المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق سيراميكا بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الزحف نحو قمة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا بالدوري المصري



يواجه الزمالك نظيره سيراميكا فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

نتيجة آخر ظهور للزمالك وسيراميكا فى الدوري

فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر سيراميكا من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ترتيب الزمالك وسيراميكا فى الدوري المصري



يحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.



فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبيه 37 هدف وتلقت شباكهم 27 هدف.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.