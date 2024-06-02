شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتسلم تقريرا عن 12 لاعبا دوليا قبل وضع برنامج مباراة الأهلى وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، تقريرا فنيا عن 12 لاعبا دوليا من جهازه المعاون قبل وضع برنامج الاستعداد لمواجهة فاركو بالدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر له مساء الجمعة 14 يونيو الجاري.

وحصل لاعبو الأهلى على راحة سلبية بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد ليتوج المارد الأحمر بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه، في اللقاء الذى أقيم السبت الماضى باستاد القاهرة الدولى، ويعود المارد الأحمر للتدريبات غداً الاثنين باستاد مختار التتش.

ويعود الأهلى للتدريبات بدون 12 لاعباً حيث يتواجد 10 لاعبين مع منتخب مصر الأول لتوقف يونيو وهم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أكرم توفيق، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، وإمام عاشور، ويتواجد الثنائى حمزة علاء وكريم الدبيس مع المنتخب الأولمبى.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.