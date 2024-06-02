برشلونة يوجه رسالة إلى ريال مدريد عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا

حقق نادي ريال مدريد الإسباني، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الـ 15 في تاريخه، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة النهائية.
وتمكن ريال مدريد، من تحقيق الفوز على بوروسيا دورتموند، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وكتب نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع إكس: “تهانينا لـ ريال مدريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا”.
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تمكن الظهير الأيمن داني كارفخال، من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 74، من ضربة رأس مميزة.
وعند حلول الدقيقة 83، أحرز الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، الهدف الثاني، بعد تمريرة سحرية من جود بيلينجهام.
وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا الـ15.