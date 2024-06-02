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بالأرقام.. أفضل وأسوء لاعب في مباراة ريال مدريد ضد دورتموند بنهائي دوري الأبطال

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تمكن  نادي ريال مدريد الإسباني، من تحقيق لقب ، للمرة الـ 15 في تاريخه، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة النهائية بينهما.

وفاز فريق  ريال مدريد على بوروسيا دورتموند، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن.

حيث تمكن الظهير الأيمن داني كارفخال، من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 74، من ضربة رأس مميزة.

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وعند حلول الدقيقة 83، أحرز الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، الهدف الثاني، بعد تمريرة سحرية من جود بيلينجهام.

ووفقًا لـ موقع “سوفا سكور”، فقد حصل داني كارفخال لاعب ريال مدريد على التقييم الأعلى بين الفريقين بـ 8.5.

ثم يليه توني كروس لاعب ريال مدريد بـ 8.2، وبيلينجهام بـ 7.6، وفينيسيوس بـ 7.8.

بينما حصل على التقييم الأسوأ جوليان وفولكورغ بـ6.1.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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