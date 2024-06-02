بحضور وزير الرياضة وصلاح.. 30 صورة لتدريبات منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب بوركينا فاسو التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهد المران مشاركة 26 لاعبا والذين جاءوا كالتالي: محمد الشناوي - محمد عواد - مهدي سليمان - مصطفى شوبير - محمد عبد المنعم - رامي ربيعه - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - حمدي فتحي - احمد نبيل كوكا - إمام عاشور - احمد سيد زيزو - ناصر ماهر - ابراهيم عادل - مصطفي فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد شريف - محمد الشامي - أحمد أمين أوفا.

وحضر مران المنتخب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة واللواء حلمي مشهور والأستاذ محمد أبو الوفا، بجانب الدكتور إيهاب الكومي والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ووليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة.

ويلاقي الفراعنة نظيره بوركينا فاسو يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

اقرأ أيضًا:

في مباراة ودية.. كيف دعم سام مرسي وأنور الغازي أطفال غزة؟ (صور)

دون مجهود.. كورتوا يحقق إنجازا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا