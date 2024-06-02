شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطلب خوض وديتين فى التوقف الدولى استعدادًا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الجهاز الإدارى العمل على تجهيز مباراتين وديتين خلال فترة توقف مسابقة الدورى بسبب معسكر منتخب مصر، من أجل تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية والفنية، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق مع أحد فرق الدرورى الممتاز خلال الفترة المقبلة.

ووضع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، برنامج إعداد فنى وبدنى للاعبيه استعداداً لخوض سيراميكا فى الدوري، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق سيراميكا بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التى سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الزحف نحو قمة الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو الجاري باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.