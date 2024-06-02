شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعود غداً من سويسرا لقيادة تدريبات الأهلي استعداداً لمباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، من بلاده غداً الاثنين لقيادة تدريبات فريقه استعداداً لمواجهة فاركو. وغادر كولر إ ىلسويسرا بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلى لقضاء إجازته خلال فترة التوقف الدولى.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري والمقرر له مساء الجمعة 14 من يونيو الجاري.

وحصل لاعبو الأهلى على راحة سلبية بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد ليتوج المارد الأحمر بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه وذلك في اللقاء الذى أقيم السبت الماضى باستاد القاهرة الدولى، ويعود المارد الأحمر للتدريبات غداً الاثنين على ستاد مختار التتش.

ويعود الأهلى للتدريبات بدون 12 لاعباً حيث يتواجد 10 لاعبين مع منتخب مصر الأول لتوقف يونيو وهم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أكرم توفيق، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، وإمام عاشور، ويتواجد الثنائى حمزة علاء وكريم الدبيس مع المنتخب الاوليمبى.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.