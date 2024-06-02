مدرب كرة ماء الأهلي : شخصية الأحمر سر التتويج بالثلاثية المحلية

ياسر رشاد - القاهرة - قال وليد عزت، المدير الفني للفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي، إن شخصية الأهلي وراء الإصرار على التتويج بلقب ‏كأس مصر، بعد موسم شاق تكلل بتحقيق الثلاثية «الدوري والكأس وبطولة كرة الماء الشاطئية».

‎وأضاف عزت أن الفريق كان لديه

إصرار على الفوز ببطولة كأس مصر ‎على حساب فريق هليوبوليس، مؤكدًا أن اللاعبين بذلوا الكثير من الجهد‎ ‎إلى جانب التحضير الجيد قبل المباراة للفوز باللقب.‏

‎وأكد المدير الفني أن الفوز بلقب كأس مصر جاء نتيجة جهد كبير من اللاعبين طوال الموسم، حيث توج الفريق ‏بلقب الدوري والكرة الشاطئية، ليكلل موسمه في النهاية

بلقب كأس مصر.

‏‎واختتم وليد عزت تصريحاته بالتأكيد أن دعم مجلس الإدارة وإدارة النشاط الرياضي كان عاملًا مهمًّا في تحفيز اللاعبين، لتحقيق البطولات.