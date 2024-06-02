مدرب ريال مدريد السابق : نمتلك شخصية البطل

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث باولو كامبوس المدرب المساعد الأسبق لفريق ريال مدريد الإسباني ، عن تتويج الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره الألماني بوروسيا دورتموند.

وقال مدرب الريال السابق خلال تصريحات في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي :

- دورتموند كان أفضل في الشوط الأول وأهدر 3 فرص محققة والريال لم يتوقع ذلك.

- اعتماد ريال مدريد في أغلب الشوط الأول كان على فينيسيوس جونيور ولكن دفاع دورتموند كان في الموعد أمام هذا اللاعب الخطير.

- التفاصيل الصغيرة التي يعتمد عليها ريال مدريد هي التي تؤهله للظهور بشخصية البطل في المباريات الكبرى.