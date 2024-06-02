شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يواجه أبو قير للأسمدة فى ختام دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد الإسكندرية؛ لمتابعة اللقاء المرتقب بين الاتحاد السكندري وأبو قير للأسمدة، في ختام منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.

من جهته حذر طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، لاعبيه من مفاجآت الكأس، مشددا على ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس والدقة فى إنهاء الهجمات لحسم اللقاء مبكراً وعدم الدخول في حسابات معقدة.

وكان الاتحاد السكندري قد خسر في المباراة الماضية بالدوري أمام الزمالك بثنائية نظيفة، ويأمل لاعبو زعيم الثغر في مصالحة الجماهير والتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة الكأس.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها زعيم الثغر بعد خوض 25 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في مثلهم، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الاتحاد 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.