شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الإسماعيلى يتوج بالدوري المصري للمرة الثالثة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 2 يونيو 2002 توج النادى الاسماعيلى بطلا للدوري المصري بعدما فاز على المصري البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الأسبوع الأخير للمسابقة.

أحرز أهداف فريق الإسماعيلى فى هذه المباراة عماد النحاس الهدف الأول فى الدقيقة الأولى، ثم تعادل إيهاب جلال للمصرى فى الدقيقة 10 ، بينما أحرز عمرو فهيم هدف الإسماعيلى الثانى، ثم تعادل للمصرى عمرو الدسوقى فى الدقيقة الـ 3 من الشوط الثانى، لينجح عمرو فهيم فى إحراز هدف البطولة فى الدقيقة 85، ليرتفع رصيد الدراويش إلى النقطة 66 ويصبح بها بطلا للدورى.

واستطاع الإسماعيلى أن يكون الفريق المصرى الأول الذى توج ببطولة أفريقيا عام 1969، وفى عامى 1970 و1992 خرج من الدورى نصف النهائي، وفى عام 2003 حين انهزم فى المباراة النهائية، كما استطاع الفوز بالدورى العام المصرى 3 مرات وكأس مصر مرتين، ويشتهر الإسماعيلى بلقب الدراويش وبرازيل مصر.



أدار اللقاء تحكيميا الحكم الدولى رضا البلتاجى ، و شهدت صفوف الإسماعيلى فى هذه المباراة مشاركة عدد من النجوم أبرزهم ، محمد صبحى و أحمد فتحى و اسلام الشاطر و محمد بركات و عماد النحاس و محمد حمص و خميس جعفر و عبد الحميد بسيونى و حمام ابراهيم و عمرو فهيم و عطيه صابر محمد صلاح ابو جريشه ومحمد محسن أبو جريشه و عبد الرزاق محمد .



ومن أبرز اللاعبين التى لعبت للمصرى فى هذه المباراة : عصام عبد العظيم و محمد ساهر و ايهاب جلال و عمرو الدسوقى و اكرامى يسرى و محمد الغنام و ياسر محمد و محمد يوسف و انور شلوفة و احمد كشرى و عمرو الصفتى و محمد عبد الستار و عبدالله رجب.