مهاجم إسباني يدخل دائرة إهتمامات الأهلي في الميركاتو الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل إدارة النادي الاهلي العمل على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعديد من الصفقات المميزة خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الإسباني إريك إكسبوسيتو مهاجم شلوسك فروتسلاو البولندي، من ضمن المرشحين للتعاقد مع الأهلي بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "إكسبوسيتو هو هداف الدوري البولندي وانتهى عقده مع ناديه بشكل رسمي، ولكن لم يتم الدخول معه في مفاوضات حتى الآن".

وأضاف أمير هشام: "هناك ما يقرب من 15 لاعب أجنبي مطروحين أمام النادي الأهلي، للمفاضلة بينهما والتعاقد مع أحدهما حسب رؤية الجهاز الفني".