إنفراجة في مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الأخيره إنفراجه فى المفاوضات التى يجربها نادى الزمالك مع المغربى أشرف بن شرقى بعد أن وصلت إلى طريق مسدود بعد إنتهاء عقد اللاعب مع الريان القطري ودخول نادى العربى فى الخط لخطف النجم المغربى.

وجرت إتصالات بين إدارة الزمالك وعدد من رجال الأعمال وعلى رأسهم ممدوح عباس للمساهمة بالجزء الأكبر الذى سيحصل عليه اللاعب سنويا والذى قد يصل إلى أكثر من ٢ مليون دولار.

ومن المقرر أن يتم حسم هذا الأمر فى فترة توقف مسابقة الدوري تمهيداً لإنهاء أزمة القيد بعد إنتهاء المسابقه رسميا حتى يتمكن النادى من التعاقد مع صفقات جديده.