الخطيب يتواصل مع الدحيل القطري لضم يوسف أيمن

ياسر رشاد - القاهرة - فتح النادي الأهلي خلال الساعات الماضية خطاً للتفاوض مع نظيره الدحيل القطري بخصوص إمكانية التعاقد مع قلب الدفاع يوسف أيمن.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن يوسف أيمن صاحب الجنسية القطرية، ضمن اهتمامات الأهلي بالفعل للحصول على خدماته بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كان هناك تواصل بالفعل بين محمود الخطيب رئيس الأهلي ورئيس الدحيل القطري، وهناك تقارب في وجهات النظر واللاعب قريب".

وتأتي مفاوضات الأهلي لضم يوسف أيمن صاحب الـ 25 عاماً لتدعيم خط الدفاع تحسباً لرحيل محمد عبد المنعم لإحتراف الأوروبي.