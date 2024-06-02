جدول مباريات اليوم الأحد ٢ - ٦ - ٢٠٢٤ كاملاً والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الأحد الثاني من شهر يونيو 2024 إقامة عدة مواجهات على صعيد الكره المحلية بالاضافة إلى الى مواجهة وحيدة بالدوري الايطالي على الصعيد الدوريات الاوروبيه الكبرى ..

وتأتي مواعيد مواجهات اليوم كاملة على النحو التالي ..

الدوري الإيطالي ..

أتالانتا امام فيورنتينا 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1

دور ال٣٢ لكأس مصر..

الاتحاد السكندري أمام أبو قير للأسمدة 8 مساءً عبر قناة 1 on time sport.

مواجهات دورة الترقي بالقسم الثاني..

حرس الحدود أمام سبورتنج 5 مساءً عبر قناة 2 on time sport

منتخب السويس في مواجهة الترسانة 5 مساءً عبر قناة 1 on time sport