لقطة المباراة.. مراوغة مذهلة من فينيسيوس جونيور للاعب بروسيا دورتموند (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فينيسيوس جونيور، من قيادة فريقه ريال مدريد الإسباني، للفوز على بروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة هدفين دون مقابل، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في نهائي النسخة الحالية من البطولة، على ملعب "ويمبلي" بلندن.

وأحرز جونيور هدف فريقه الثاني في اللقاء، ليؤكد على تقدم الملكي وحصد لقب البطولة.

وخطف النجم البرازيلي فينيسوس جونيور الأضواء، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق بروسيا دورتموند الألماني، ليس بسبب تسجيله هدف في اللقاء فقط، بل بسبب مراوغاته ومهاراته الرائعة طوال أحداث اللقاء.

والتقطت عدسات الكاميرات النجم البرازيلي فينيسوس، خلال مرواغته لأحد لاعبي بروسيا دورتموند بطريقة مهينة، بعد أن تمكن من تمرير الكرة بين قدمي مدافع فريق بروسيا دورتموند بشكل مميز.

ونجح ريال مدريد في التتويج بلقب البطولة للمرة الـ15 في تاريخه.

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