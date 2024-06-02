شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد القندوسى يطالب الأهلى بتحديد مصيره قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجزائري أحمد القندوسى، لاعب الاهلى المعار لسيراميكا، من مسئولي القلعة الحمراء ضرورة حسم مصيره قبل الميركاتو الصيفى، حيث يرغب اللاعب في تحديد وجهته بالموسم الجديد بحثاً عن الاستقرار الفني لاسيما بعد انضمامه لصفوف المنتخب الجزائري في معسكره الأخير استعداداً لمواجهة غينيا وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026 .

واستقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عودة أحمد القندوسي لصفوف المارد الأحمر بالموسم الجديد، وأخطر كولر إدارة الأهلي برغبته فى استعادة اللاعب فى نهاية الموسم الحالي لتدعيم خط وسط الفريق.

وتناقش لجنة التخطيط للكرة بالأهلي مع كولر قائمة الأجانب فوق السن من أجل تحديد المرشح للخروج منها نهاية الموسم لقيد القندوسي على حسابه.

وانتقل القندوسي للأهلي فى يناير الماضي قادماً من نادي وفاق سطيف الجزائري بعقد مدته 4 مواسم ونصف الموسم، قبل أن يقرر الأهلي إعارته إلى سيراميكا بنهاية الموسم الماضي بعقد مدته موسم.

القندوسي لعب مع الأهلي 21 مباراة بمجموع دقائق بلغ 1075 دقيقة، سجل هدفين فقط بقميص المارد الأحمر فى بطولتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، ولم يسجل أى أهداف مع الأحمر في الدوري الممتاز وصنع 3 أهداف ، وتوّج اللاعب الجزائري مع الأهلي بأربعة بطولات هي الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري.

وحقق اللاعب الجزائري أرقامًا مميزة مع سيراميكا دفعت الأهلي للاستقرار على اعادته لصفوفه بعد نهاية الموسم الكروي الحالي 2023-2024.