شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشارك فى مباراة اعتزال خالد مسعد بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الاهلى سيشارك فى مباراة اعتزال خالد مسعد مع أهلى جدة السعودى، فى لقاء ودى لم يتحدد موعده النهائى بعد.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الاهلى رحب بخوض مباراة اعتزال خالد مسعد مع أهلى جدة السعودى، تقديراً لمسيرة اللاعب الكبيرة فى الملاعب السعودية، ولإصراره على تواجد الأهلى".

وتوج خالد مسعد خلال مسيرته بالعديد من الألقاب المحلية والآسيوية، على رأسها فوزه مع المنتخب السعودي بكأس آسيا نسختي 1988 و1996، فضلًا عن تتويجه بكأس آسيا للناشئين 1985، كأس آسيا للشباب 1986، كأس الخليج 1986، المشاركة في كأس العالم 1994 و1998، والمشاركة في كأس القارات نسخ 1992، 1995 و1997.

وعلى المستوى المحلي توج خالد مسعد مع الأهلي بلقبي كأس ولي العهد 1998 وكأس الاتحاد السعودي 2001، ومع الاتحاد ببطولة الدوري 2001 و2003 وكأس السوبر السعودي المصري 2001.

ولم تخل مسيرة خالد مسعد من الألقاب الفردية حيث اختير كأفضل لاعب في كأس العرب 1992 وثالث أفضل لاعب آسيوي 1992 وأفضل لاعب خليجي 1996، كما أنه كان هداف المنتخب في تصفيات مونديال 1998، كما اختير هدفه في شباك أمريكا في كأس القارات 1992 ضمن أفضل 13 هدفًا في البطولة.