الليلة.. الزمالك يصارع سبورتنج على لقب كأس مصر لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره فريق سبورتنج في مباراة نارية، مساء اليوم الأحد، بنهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023/ 2024.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بعدما تخطى نظيره البنك الأهلي بنتيجة 28/ 20 في نصف النهائي، بينما تأهل سبورتنج على حساب سموحة بنتيجة 30/ 27 في نصف النهائي الآخر.

موعد مباراة الزمالك وسبورتنج بنهائي كأس مصر لكرة اليد:

تنطلق مباراة الزمالك وسبورتنج في نهائي كأس مصر لكرة اليد في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسبورتنج بنهائي كأس مصر لكرة اليد:

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وسبورتنج على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس بتعليق خالد خيري.

الزمالك يسعى للفوز باللقب الغائب وإنقاذ الموسم بكأس اليد:

يسعى فريق كرة اليد بنادي الزمالك للفوز باللقب الغائب عن القلعة البيضاء منذ عام 2015 لمصالحة الجماهير وإنقاذ الموسم ببطولة وحيدة بعدما فشل الفريق في الفوز بأي بطولة في الموسم الحالي.

مباراة الزمالك وسبورتنج بنهائي كأس مصر من دون جمهور:

كان اتحاد كرة اليد خاطب وزارة الداخلية من أجل تحديد أعداد الحضور في مباريات الدور قبل النهائي والنهائي لكأس مصر، ولكن تم رفض حضور الجماهير والاستقرار على حضور 50 فردًا لكل نادٍ يشمل مجلس الإدارة والنشاط الرياضي لكل نادٍ.

الزمالك يطلب حضور الجمهور لنهائي كأس اليد:

شهدت الساعات الأخيرة اتصالات من جانب مسئولي الزمالك من أجل السماح بزيادة عدد الجماهير لحضور نهائي الكأس، ولكن تم رفض الطلب من جانب اتحاد كرة اليد بناءً على خطاب وزارة الداخلية.