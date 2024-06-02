رسميًا.. فنربخشة التركي يعلن تعاقده مع جوزيه مورينيو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي فنربخشة التركي بشكل رسمي اليوم الاحد تعاقده مع البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي منصب المدير الفني للفريق بداية من الموسم الجديد.

ووقع مورينيو عقداً لمدة موسمين مع فنربشخة بعدما ربطته عدة تقارير بالإنتقال إلى الدوري السعودي لتدريب أحد الأندية هناك.

ورحب فنربشخة بجوزيه مورينيو عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” حيث نشر مقطع فيديو للمدرب البرتغالي المخضرم موجهاً رسالته لجماهير العملاق التركي.

وقال مورينيو: “ أنصار فنربشخة موعدنا اليوم الأحد في كاديوكي لكي نبدأ رحلتنا سوياً ”.

وأدلى مورينيو بتصريحات صحفية على هامش تواجده بملعب ويمبلي مساء أمس السبت لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا قائلاً: “ تعلمون أنني أحب التحديات، سألذل كل ما في وسعي لكي نتأهل إلى دوري ابطال أوروبا ”.