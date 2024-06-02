بالصور.. الصيد يتوج ببطولة كأس مصر لسباحة الزعانف

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق الصيد لأساتذة السباحة ببطولة كأس مصر لسباحة الزعانف للمسافات الطويلة والتى اقيمت بمدينة الاسكندرية خلال الفترة 29 مايو – 1 يونيو بمجموع نقاط 2040 نقطة وجاء فريق سموحة فى المركز الثانى بينما حصد فريق سبورتنج المركز الثالث فى البطولة.



ومن الجدير بالذكر أن السباح العالمى وليد أحمد فؤاد حقق رقماً قياسياً جديداً يضاهى أرقام مرحلة العمومى بزمن 11.56 دقيقة.



مثل فريق الصيد فى البطولة وليد أحمد فؤاد،ماركو محب ميخائيل ،اسامة احمد ممتاز،مصطفى محمد نور الدين،وليد محمد فوزى،احمد محمد شريف،محمد السيد يسرى،احمد مازن مسلم،احمد مصطفى فهمى،احمد كمال حسين،ياسر سعيد على،احمد محمد طلبة،هشام سامى عبد الخالق، احمد صلاح الدين،اشرف حمدى مهدى،منير حسين عيسى،منتصر محمد عوض،وليد حسن زايد،طارق سامى عبد الخالق ،حسن رمضان ابو طالب،احمد على يوسف، ،محمد حسن عبد المنعم، ميريت ناجى راغب،امل محمد عبد المنعم، مونيكا ايرينا،هبة حسن محمود،سلمى طه حسين،نسمة فؤاد موافى،نورا احمد فؤاد،سهير عبد المنعم،غادة صلاح عمر،لمياء محمد نشأت،تسنيم مجدى عبد الستار.



الجهاز الفني والاداري..

شريف حبيب رئيس الجهاز،هشام الجارحي نائب رئيس الجهاز ،محمد فتحي مدير فني،زيدان عبد الرحمن مدرب الفريق،ياسر توفيق مدير اداري.