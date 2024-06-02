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مجلس الصيد يُكرم أبطال ذوي الهمم بحضور رئيس اتحاد البارالمبية

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ياسر رشاد - القاهرة - كرم مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب وبحضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أبطال النادي ذوي الهمم الذين حققوا المراكز الاولى فى البطولات المحلية والدولية.

 

بالصور.. تكريم أبطال ذوي الهمم بنادي الصيد

 

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شهد الحفل حضور الدكتور اشرف محرم نائب رئيس مجلس إدارة النادي وعمرو البرتقالي القائم بأعمال امين الصندوق والمهندس احمد مجيب عضو مجلس الادارة والدكتورة إيمان كريم عضو مجلس إدارة النادي و رئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة و هبة ممدوح عضو المجلس و محمد غباشي القائم بأعمال المدير التنفيذي واشرف الفار نائب المدير التنفيذي للشئون الرياضية ونائبه الدكتور محمد على عبد العزيز والدكتور اشرف العجيلى عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية والمهندس عمرو الصادق المدير التنفيذى للجنة البارالمبية المصرية.


وتضمن الحفل تكريم الابطال ذوي الهمم والجهاز الفني والاداري بقيادة الدكتور احمد عبد المجيد، فيما شهد الحفل تكريم الدكتورة عفاف الانصاري لمجهوداتها المتميزة التى امتدت لسنوات طويلة فى خدمة ابطال النادي ذوي الهمم.

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