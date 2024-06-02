أرقام فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - توج ريال مدريد بكأس دوري الأبطال الأوروبية، بعدما اقتنص فوزًا مثيرًا على نظيره بورسيا دورنموند في المباراة النهائية ليحصد اللقب الـ 15 عبر التاريخ.

ماقدمه فينيسيوس جونيور في نهائي دوري أبطال أوروبا

استطاع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد تقديم مستوى أكثر من رائع رفقة الملكي بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا حيث تمكن من لعب 8 مراوغات صحيحة من أصل 13 أمام بوروسيا دورتموند.

كما استطاع البرازيلي الانضمام رفقة ليونيل ميسي نجم منتخب التانجو بعدما سجل في النهائي الأخير أمام بوروسيا دورتموند ليكون هدفه الثاني في المباريات النهائية بالبطولة والسابع في النهائيات بشكل عام.

واحتفلت رابطة ريال مدريد في مصر، بحضور جماهيري ضخم في نادي السكة بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب بورسيا دورتموند في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد ويمبلي.