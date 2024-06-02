موعد مباراة الزمالك وسبورتنج بنهائي كأس مصر لكرة اليد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب جماهير كرة اليد المصرية بصفة عامة والزملكاوية بصفة خاصة موعد مواجهة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أمام نظيره فريق سبورتنج في نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023/2024.

وكان فريق كرة اليد بنادي الزمالك قد تأهل لنهائي كأس مصر بالفوز على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 28/20 في نصف النهائي، بينما تأهل سبورتنج على حساب سموحة بنتيجة 30/27 في نصف النهائي الآخر.

موعد مباراة الزمالك وسبورتنج بنهائي كأس مصر لكرة اليد

وتنطلق مباراة الزمالك وسبورتنج في نهائي كأس مصر لكرة اليد في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسبورتنج بنهائي كأس مصر لكرة اليد

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وسبورتنج على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس بتعليق خالد خيري.