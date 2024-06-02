مفاجأة مدوية.. رحيل 5 أجانب عن الاهلي

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن مفاجأة مدوية بشأن رحيل خمس لاعبين أجانب عن النادي الاهلي خلال الفترة القادمة.

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر”: “هناك إتجاه داخل النادي الاهلي لرحيل خمس لاعبين أجانب عن الفريق بسببر رواتبهم الكبيرة”.

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وأضاف: “موديست تم الاستقرار على رحيله بنهاية عقده، ومحمد الضاوي كريستو يتم تسويقه للرحيل عن الفريق عن طريق البيع النهائي؛ وذلك بسبب خروجه من الحسابات الفنية للسويسري جوزيه جوميز”.

وتابع: “بيرسي تاو وأليو ديانج تلقوا عروضًا الفترة الأخيرة، وستتم مناقشة الأمر مع الجهاز الفني ولجنة التخطيط، وسيرحلوا عن الفريق”.

واختتم: “التونسي علي معلول قد يرحل عن الاهلي هو الآخر بنهاية عقده، وذلك في حالة عدم موافقته على تخفيف راتبه الفترة القادمة”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا قبل أيام، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في نهائي البطولة.