مستجدات مفاوضات الاهلي لتجديد عقد السولية

كشف عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن مستجدات مفاوضاته مع مسئولي الأحمر لتجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وقال السولية في تصريحات تليفزيونية: “الاهلي فتح معي ملف التجديد وقت إصابتي، وإن شاء الله مكمل مع النادي”.

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وأضاف: “أرغب في الاستمرار مع النادي الاهلي الموسم المقبل، كما أرغب في استكمال حلم الاعتزال داخل الفريق الأحمر”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا قبل أيام، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في نهائي البطولة.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 بطولة، وهو البطل المتوج باللقب أربع مرات آخر خمس مواسم.

وتشهد الفترة الحالية توقف لمباريات الدوري المصري الممتاز؛ وذلك بسبب استعداد منتخب مصر لخوض مبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.