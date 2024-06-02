رسميا.. جوزيه مورينيو مدربا في الدوري التركي

أعلن نادي فنربخشة التركي رسميًا عن تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الأسبق لفريق روما الإيطالي مدربًا للفريق.

وأعلن فنربخشة التركي عن تعيين جوزيه مورينيو وذلك بعدما أعلن رحيل إسماعيل قرطال عن تدريب الفريق، وذلك بعد خسارته لقب الدوري التركي لصالح فريق جالاتا سراي.

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وكان مورينيو لا مرتبط بأي عقود مع أي أندية أخرى أوروبية، خاصة بعد إقالته من تدريب فريق روما الإيطالي منذ يناير الماضي.

وأشار بيان النادي التركي على أن مورينيو سيتم تقديمه في السابعة من مساء اليوم الأحد في مؤتمر صحفي تحضره وسائل الإعلام المختلفة.

وسبق لجوزيه مورينيو وأن تولى تدريب العديد من الأندية الكبرى في أوروبا مثل ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلات وروما الإيطاليين، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسبق لمورينيو وأن حقق العديد من البطولات منها دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الإنجليزي ثلاث مرات والدوري الإسباني مرة والدوري الإيطالي مرتين