الزمالك يستأنف تدريباته اليوم في غياب 12 لاعبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب النادي بميت عقبة استعدادا للمباريات المقبلة.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، اللاعبين راحة من التدريبات لمدة خمسة أيام عقب تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة الماضية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتشهد الفترة الحالية، فترة توقف دولي، نظرا لخوض المنتخب الوطني مباريات تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويستأنف تدريباته الفريق الأبيض اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادا للمباريات المقبلة في بطولة الدوري المصري، مع غياب 12 لاعبا للانضمام للمنتخبات المختلفة.

ويغيب عن تدريبات الزمالك الرباعي، أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ومحمد عواد وناصر ماهر للانضمام للمنتخب الوطني، والثلاثي حسام عبدالمجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال للانضمام للمنتخب الأولمبي.

كما يغيب الخماسي المحترف، التونسيان سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والأوغندي ترافيس موتيابا والفلسطيني ياسر حمد والبنيني سامسون للانضمام لمنتخبات بلادهم.