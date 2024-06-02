"العميد متفهم".. نجم الزمالك السابق يتحدث عن مكسب صلاح ومشاركة الشناوي أمام بوركينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

طالب عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، بشكل أساسي، أمام بوركينا فاسو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو يوم الخميس المقبل في العاشرة مساء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 على استاد القاهرة الدولي.

وقال عصام مرعي في برنامج تلفزيوني عبر قناة المحور: "هناك ثقة كبيرة لدى لاعبي منتخب مصر بعد فوز الزمالك والأهلي بالبطولات الإفريقية، وأيضا عودة محمد صلاح مكسب كبير للمنتخب".

أضاف: "الأجواء أصبحت جيدة بعودة صلاح، وحسام حسن متفهم الأمور وسيعرف كيفية التعامل معه وكل الأمنيات مع المنتخب لتحقيق الفوز في مواجهتي بوركينا وغينيا بيساو".

وأتم تصريحاته: "أتمنى تواجد محمد الشناوي في حراسة مرمى منتخب مصر في التشكيل الأساسي، فهو لاعب له خبرات كبيرة ووجوده مهم مع الفراعنة خلال المواجهتين المقبلتين".

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