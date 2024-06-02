عمرو السولية: شيكابالا أسطورة و"محترم مبيغلطش في حد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

دافع عمرو السولية، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، عن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، بعد الانتقادات التي توجهت له خلال الفترة الماضية.

قال عمرو السولية، في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "تصريحات شيكابالا تجاه النادي الأهلي، محترمة من لاعب كبير وقائد الزمالك وأسطورة، وأنا أحبه منذ تواجدي في الإسماعيلي".

أضاف: "الناس لابد أن تعلم من هو شيكابالا؟ لاعب محترم وهادي ولا يخطئ في أحد، وابن بلد، وبيخاف على تيشرت فريقه، ومختلف عن ما يظهر داخل الملعب".

أكمل: "ما يحدث من داخل الملعب يكون فعل ورد فعل، وأرى أنه بدأ بصفحة جديدة، ولابد وأن تعود العلاقة الجيدة مرة أخرى بينه وبين جماهير الأهلي".

وأتم تصريحاته: "التعصب أخر كرة القدم المصرية سنين للخلف، لابد وأن يعلم الجميع أننا جميعا حبايب وأخوة خارج الملعب، داخل الملعب نحن خصوم، ولكن دون خروج عن الروح الرياضية".

اقرأ أيضا:

"العميد متفهم".. نجم الزمالك السابق يتحدث عن مكسب صلاح ومشاركة الشناوي أمام بوركينا

عمرو السولية يكشف طلب علي معلول في لقاء الجونة وما ينتظره من الأهلي