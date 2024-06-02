بعد التتويج ببطولة أوروبا.. هل يصطدم الأهلي مع ريال مدريد في كأس إنتركونتيننتال 2024 ؟

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح ريال مدريد الإسباني في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بعد فوزه على فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت في نهائي البطولة على ملعب ويمبلي في لندن بنتيجة 2-0.

وبذلك تأهل الفريق الملكي إلى بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، والتي سيشارك فيها الأهلي بعد فوزه على الترجي التونسي والتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.

وينتظر الأهلي قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بين ممثل قارة إفريقيا وممثل قارة آسيا وهو فريق العين الإماراتي، حيث سينتج عن تلك القرعة تحديد الفريق الذي من المنتظر أن يواجه فريق أوكلاند سيتي وهو ممثل قارة أوقيانوسيا في الدور الأول من البطولة.

يُشار إلى أن الفريق الذي سيغيب عن هذا الدور سينتظر الفائز منه لمواجهته في الدور الثاني في البطولة، لذلك فمن المقرر أن تكون هناك مواجهة منتظرة بين الأهلي أمام العين في الدور الثاني في حالة اختيار الفريق المصري لخوض الدور التمهيدي أمام أوكلاند سيتي بجانب تمكنه من تخطيه، كما تنطبق تلك الشروط في حالة اختيار الفريق الإماراتي أيضًا.

وفي حالة تخطي الأهلي الأدوار السابقة، فمن المقرر أن يخوض مواجهة في نصف نهائي البطولة أمام الفائز بين بطل أمريكا الجنوبية مع بطل أمريكا الشمالية.

وسيواجه الفائز من تلك المواجهة فريق ريال مدريد في المباراة النهائية، وبذلك سيصعد الميرنجي إلى المواجهة النهائية دون خوض مواجهات في الدور الأول أو الثاني في البطولة.