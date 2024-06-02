احتفالات ريال مدريد.. رودريجو يداعب جماهير الملكي "لدي حلم معكم"

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر احتفالات تتويج فريق الكرة الاول بنادي ريال مدريد بكأس دوري أبطال أروبا وحصد اللقب الخامس عشر، له عبر التاريخ.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه ليعزز تصدره أكثر الأندية تتويجا باللقب حيث يأتي خلفه اي سي ميلان الإيطالي المتوج به 7 مرات.

رسالة رودريجو لجماهير ريال مدريد

وأجرى البرازيلي محادثة بعد تتويج الريال بدوري الأبطال أوضح فيها الأمر حيث قال ” لم أكن أعني ما تواردته وسائل الإعلام ، لقد سُئلت عن إن كانت سأبقى في الريال وأجبت بأن لدي عقد وكنت أعني حينها أنني سعيد ، لدي حلم ، وسأبقى هنا بكل تأكيد”.

وتحدث رودريجو نجم ريال مدريد في وقت سابق عبر وسائل الاعلام قبل نهائي دوري الأبطال والتي أزعجت الشارع المدريدي حول إمكانية رحيله عن البلانكو.