صفقة عربية في الدوري الانجليزي.. تفاصيل توقيع المدافع المغربي لـ "كريستال بالاس"

ياسر رشاد - القاهرة - حصل مسؤولو التعاقدات بنادي كريستال بالاس الانجليزي على توقيع المدافع المغربي شادي رياض، لاعب فريق الكرة الاول بنادي ريال بيتيس الاسباني.

تفاصيل توقيع شادي رضوان عقود للانتقال لصفوف كريستال بالاس

وشهدت الساعات القليلة الماضية توقيع العقود بين الطرفين بعدما أشارت صحيفة "ذا أتلتيك" عن خضوع مدافع ريال بيتيس للفحوصات الطبية في نادي كريستال بالاس.

وأكدت الصحيفة على انتهاء كافة إجراءات الفحص الطبي، ليصبح الدولي المغربي على مشارف التوقيع على عقود انتقاله لكريستال بالاس.

وتقريبيًا تكلفت صفقة انتقال المدافع المغربي للنادي الانجليزي نحو 15 مليون جنيه إسترليني، فيما سيوقع اللاعب الشاب على عقد لمدة 5 سنوات.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن ريال بيتيس فعل بند خيار الشراء في عقد إعارة شادي رياض من برشلونة، للاستفادة بمقابل بيعه هذا الصيف.

لكن برشلونة سيحصل بدوره على 3 ملايين يورو، قيمة تفعيل البند، إلى جانب 50% من قيمة الصفقة الوشيكة.

يذكر أن شادي رياض من ناشئي برشلونة، وحصل على فرصة اللعب للفريق الأول قبل عامين، لكنه رحل صوب بيتيس في صيف 2023.