جوي روماني ثالث أصغر لاعبة في العالم تحصل على لقب أستاذة دولية في الشطرنج

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة أحمد عدلي بالتهنئة إلى اللاعبة الدولية البطلة جوي روماني بعد حصولها على لقب أستاذة دولية لتصبح ثالث أصغر لاعبة حاملة هذا اللقب في العالم.

وقال أحمد عدلي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، إن جوي روماني نجحت في تحقيق رقم قياسي لم يتحقق من قبل في فئتها حيث تبلغ من العمر 15 عاما ونجحت في أن تحصل على لقب أستاذة دولية.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أن الاتحاد يزخر بالعديد من اللاعبين واللاعبات المتميزات والذين يحصدون الميداليات الذهبية في البطولات الدولية ويقتربون دائما من تحقيق الألقاب وكسر الأرقام القياسية.

وكانت جوي روماني البالغة من العمر 15 عاما حصلت على لقب أستاذة دولية بعد حصد لقب بطولة إفريقيا للشطرنج تحت 18 عاما في نسختها الأخيرة 2023 التي أقيمت في القاهرة ووصولها إلى تصنيف 2002 وهو التصنيف المستحق للحصول على اللقب كما حققت اللاعبة أيضا العديد من الألقاب سواء المحلية أو العربية والأفريقية على مدار مشوارها في الشطرنج .

ويتولى رئاسة الاتحاد المصري للشطرنج لجنة ثلاثية تضم كل من أحمد عدلي، إيمان الأنصاري، محمد عبد العال وذلك حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية 2020/2024.