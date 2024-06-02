حقيقة عودة جنش لـ الزمالك بنهاية الموسم

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة عودة محمود جنش لنادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، خاصة في ظل قلة مشاركاته مع فريقه الفترة الأخيرة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “إدارة مودرن فيوتشر ليس لديها أي مشكلة في رحيل جنش عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، خاصة وأن اللاعب لا يشارك باستمرار”.

اقرأ أيضًا.. أحمد فتوح: هدفنا الثأر أمام الاهلي وهذه تفاصيل أزمة المنشطات ومشادتي مع زيزو

وأضاف: “جنش يرغب في الرحيل عن مودرن فيوتشر وإنهاء مسيرته بنادي الزمالك الذي سبق له وأن حقق معه العديد من البطولات”.

وتابع: “عقد جنش مع نادي مودرن فيوتشر ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وتوجد رغبة من اللاعب بالرحيل وناديه لا يمانع في ذلك”.

واختتم: “نادي الزمالك سبق له وأن أعاد الثنائي أيمن حفني ومحمد عبد الشافي، فهل يتم تكرار نفس الأمر مع جنش؟”.

يُذكر أن مسئولي نادي فيوتشر لم يفتحوا ملف التجديد لجنش على الرغم من أن تعاقده مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم المقبل.