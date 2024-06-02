بالأسماء.. 3 صفقات جديدة على رادار الاهلي في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الاهلي الأسبق عن دخول مسئولي المارد الأحمر في مفاوضات مع ثلاث صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي القادم.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “هناك حديث كثير عن بدء مفاوضات الاهلي مع 3 لاعبين أجانب، وهم يحيى عطية الله ومحمد كوناتي ويوسف أيمن”.

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وأضاف: “الاهلي بدأ في مفاوضاته مع يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي خاصة بعد إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس، كذلك بعد إصابة محمد شكري بالرباط الصليبي”.

وتابع: “البوركينابي محمد كوناتي على رأس أولويات الأحمر خاصة بعد أن قام بفسخ تعاقده مع نادي أخمات الروسي، كما أن مسئولي الأحمر استفسروا عن راتبه، واللاعب كان يحصل على 355 الف يورو سنويًا والأمر في المتناول”.

واختتم: “ثالث لاعب فتح معه مسئولي الاهلي التفاوض هو يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري، وهو يشبه في طريقة لعبه لحسام عبد المجيد نظرًا لطول قامته”.