كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة رحيل محمد عبد المنعم للدوري الفرنسي، خاصة بعدما وافق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على رحيل اللاعب للاحتراف الخارجي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “محمد عبد المنعم اقترب من الرحيل عن النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي القادم، خاصة بعد رسالة اللاعب الأخيرة بوداعه لجماهير الأحمر”.

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وأضاف: “موقع ترانسفير ماركت كشف عن احتمالية انتقال محمد عبد المنعم للدوري الفرنسي في الموسم المقبل”.

واختتم: “حسب الموقع العالمي المتخصص في انتقالات اللاعبين، يبدو أن الدوري الفرنسي هو الوجهة المحتملة لمحمد عبد المنعم على الرغم من اهتمام نادي جالاتا سراي التركي بضم اللاعب”.

ويتواجد محمد عبد المنعم في معسكر منتخب مصر؛ استعدادًا لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.