محامي الشيبي: العقوبة استفزت الشيبي.. وقدمنا أكثر من 15 مثالاً يُشبه واقعة الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال هاني بكري، محامي المحترف المغربي بصفوف بيراميدز، محمد الشيبي، إن عقوبة الاتحاد المصري لكرة القدم قد استفزت موكله.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر عقوبة ضد الشيبي بإيقافه لمدة 6 مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ بداعي مخالفته اللوائح في قضيته ضد لاعب الأهلي حسين الشحات.

وأضاف محامي الشيبي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 1، مساء أمس السبت:"اتحاد الكرة ليس مسؤولاً عن إصدار العقوبات على اللاعبين ولكن لجنة الانضباط هي المسؤولة عن ذلك ولم يتم الإفصاح عن قرار لجنة الانضباط بعد مثول الشيبي أمامها للاستماع وأرى أنها أصدرت قراراً ولكن تم إخفائه وفوجئا بأن اتحاد الكرة هو الذي يعلن عن عقوبة اللاعب، وهو غير مختص بذلك".

وأتم بكري تصريحاته بقوله:"لجوء الشيبي للقضاء ليس مخالفًا للوائح فيفا أو اتحاد الكرة فكرامته قد أُهدرت وأُرتكب في حقه جريمة جنائية يُعاقب عليها القانون وقدمنا أكثر من 15 مثالاً يُشبه ماحدث في واقعة الشحات".



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