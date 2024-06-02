"يضم إنييستا والكاسير".. هبوط نادي الإمارات إلى الدرجة الثانية ببلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تأكد هبوط فريق الإمارات إلى دوري الدرجة الثانية في بلاده بعد خسارته (3-2) أمام مستضيفه البطائح ضمن منافسات الجولة 26 ـ الأخيرة ـ من المسابقة المحلية.

ويضم فريق الإمارات بصفوفه الثنائي الإسباني أندريس إنييستا وباكو الكاسير اللذان سبق لهما اللعب بقميص منتخب إسبانيا و نادي برشلونة.

وتوقف رصيد فريق الإمارات عقب الهزيمة عند النقطة 17 في المركز 13 ـ قبل الأخير ـ بفارق 6 نقاط عن خورفكان صاحب المركز 12.

ويهبط لدوري الدرجة الثانية في الإمارات صاحبا المركزين 13 و14 بجدول ترتيب المسابقة.

وكان إنييستا صاحب الـ 40 عاماً قد انضم لصفوف نادي الإمارات في أغسطس الماضي لمدة موسم مع وجود بند بالعقد يُتيح التجديد لموسم آخر.

وعلى الجانب الآخر انضم الكاسير في سبتمبر الماضي لصفوف نادي الإمارات مُعارًا من نادي الشارقة.

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