"بنسبة 100%".. شوبير يكشف تحرك الأهلي لضم هذا اللاعب بديلا لـ معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تحرك النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتحديدا في مركز الظهير الأيسر، بعد إصابة التونسي علي معلول بقطع في وتر أكيلس.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "ما يتردد عن أن الأهلي بدأ يتفاوض مع لاعبين جدد ده صحيح، والمؤكد بنسبة 100% أن الأهلي بدأ التحرك في التفاوض مع المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر، خاصة في ظل إصابة علي معلول والرغبة في التدعيم القوي لهذا المركز".

أضاف: "اللي عرفته بردو، أن أمير توفيق مدير إدارة التسويق بالأهلي، متواجد حاليا في سويسرا، الله أعلم هل هل هي رحلة تفاوض، ولا رحلة شخصية للاستجمام، معنديش معلومة، ولكن هو خارج مصر".

وأتم تصريحاته: "وبرده اللي عليه كلام كتير هو البوركينابي كوناتيه، وده بيلعب في الدوري الروسي وعقده ينتهي بنهاية الموسم، وهناك أقاويل أن الأهلي دخل في مفاوضات معه أيضا".

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