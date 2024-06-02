القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسبورتنج في نهائي كأس مصر لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، نقل قناة أون تايم سبورتس لنهائي بطولة كأس مصر التي ستجمع فريقي الزمالك وسبورتنج.

ومن المقرر أن تُقام المباراة عند التاسعة من مساء اليوم الأحد على صالة حسن مصطفى بمنطقة السادس من أكتوبر.

وحجزّ فريق اليد بنادي الزمالك مقعده بالنهائي بعدما فاز على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 28-20 مساء يوم أمس السبت.

ولحق به فريق سبورتنج في النهائي بعدما فاز على نظيره سموحة في وقت لاحق من اليوم بنتيجة 30ـ 27.

ويسبق النهائي مباراة ستجمع بين فريقي سموحة والبنك الأهلي لتحديد صاحب المركز الثالث.

يذكر أن آخر لقب لكأس مصر لكرة اليد حققه الزمالك كان في نسخة 2016، فيما حقق فريق سبورتنج لقبه الأول على حساب الزمالك في نسخة 2022.

اقرأ أيضاً:

"بنسبة 100%".. شوبير يكشف تحرك الأهلي لضم هذا اللاعب بديلا لـ معلول

محامي الشيبي: العقوبة استفزت الشيبي.. وقدمنا أكثر من 15 مثالاً يُشبه واقعة الشحات