شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مودرن فيوتشر يرحب برحيل جنش والحارس مستنى "دقة جدعنة" من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن نادى مودرن فيوتشر يرحب برحيل حارسه محمود جنش بنهاية الموسم الجاري، بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية فى مباريات الفريق بالفترة الأخيرة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "جنش عايز ينهى حياته الكروية فى الزمالك وعايز يمشى من مودرن فيوتشر عشان مش بيلعب ومودرن فيوتشر بيرحب برحيله بنهاية الموسك".

وأضاف شوبير، " الزمالك عنده "دقة جدعنة" عملها قبل كدة مع محمد عبد الشافى وأيمن حفنى وخدهم يعتزلوا فى القلعة البيضاء فهل ممكن يكرر القصة مع جنش".

وخاض محمود عبد الرحيم "جنش" مع الزمالك 114 مباراة بإجمالى 10079 دقيقة لعب خرج بكلين شين في 58 مباراة منها وتلقت شباكه 79 هدفاً وحصل أربعة إنذارات.

وتوج محمود جنش بالعديد من البطولات مع الزمالك، حيث فاز بلقب الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر 6 مرات، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس الكونفيدرالية، وكأس السوبر المصري السعودي.