شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من التعاقد مع يحيى عطية الله رغم وجود عروض خليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الاهلى أصبح قريباً للغاية من إتمام التعاقد مع المغربى يحيى عطية الله الظهير الأيسر لنادى سوتشى الروسى.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "هناك مفاوضات قوية بين الأهلى ويحيى عطية الله لاعب سوتشى الروسى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعويض غياب التونسى على معلول الذى تعرض للإصابة بقطع فى وتر اكيلس".

وأضاف شوبير، "يحيى عطية الله لديه عروض من الخليج ولكنه بات قريبا من الأهلى، وهناك مفاوضات فى الوقت الحالى والأمر متوقف على تحديد وكيله".

وتابع شوبير، "أمير توفيق متواجد حالياً فى سويسرا، وليس لدى معلومة هل إجازة أم إنهاء صفقة".

وعن الكرة النسائية قال شوبير، "الأهلى أسند مهمة رئاسة جهاز الكرة النسائية لشادى محمد وهناك توجه لتكوين فريق نسائى جيد يليق بإسم الاهلى وتاريخه".

فى وقت سابق قال موقع le360 سبورت المغربى إن الأهلى يرغب في التعاقد مع يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي بداية من الموسم الجديد باعتبار أن لجنة التخطيط في النادي تعرف اللاعب جيدا، خاصة أنه سبق أن أبدى الأهلى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب المغربي من قبل.