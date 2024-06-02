شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من إنهاء أزمة إيقاف القيد وخطة لإنجاز فرع أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى أحمد شوبير أن نادى الزمالك اقترب من إنهاء كل نزاعاته القضائية مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بنهاية الموسم الجارى. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "مجلس الزمالك يسابق الزمن لإنهاء كل الأزمات القضائية مع الفيفا بنهاية الموسم الجاري، والنادى فى طريقه لإنهاء أزمة إيقاف القيد، وأزمة روى أجواش انتهت تماماً".

وأضاف شوبير، "الزمالك بعد إنهاء أزمة إيقاف القيد سيفكر فى إبرام صفقات قوية، ولكن التركيز الأهم سيكون على فرع النادى فى 6 أكتوبر لإنجازه بشكل نهائى".

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو الجاري باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.