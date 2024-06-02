شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ التفاوض مع محمد كوناتى لضمه فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الاهلى بدأ التفاوض مع المهاجم الدولي البوركينابي محمد كوناتي لضمه لصفوف القلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كوناتي سيصبح حراً بنهاية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده مع فريق أخمات جروزني الروسي، والأهلي بدأ التفاوض مع اللاعب خاصة أنه يحظى بإعجاب مارسيل كولر وتأييد لجنة التخطيط وشركة الكرة بالنادي".

وأضاف شوبير، "الأهلي يريد التأكد من رغبة اللاعب أولا فى الانضمام للفريق، خاصة في ظل امتلاكه عروضاً أوروبية، ثم سيدرس مطالبه المادية وكيفية التوصل إلى اتفاق مادي مناسب".

وتابع شوبير، "الأهلي يسعى لتدعيم خط الهجوم بمهاجم مميز من أجل قيادة الفريق فى منافسات بطولة إنتركونتيننتال 2024 وكأس العالم للأندية 2025".