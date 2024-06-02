شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ ينحاز للمنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو قبل مواجهة تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلح المنتخب الوطني بسجل مشرف وخالٍ من الهزائم أمام بوركينا فاسو، قبل اللقاء الذي يجمع المنتخبين الخميس المقبل فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم.

تاريخياً.. خاض منتخب مصر ضد بوركينا فاسو 7 مباريات، تنوعت بين بطولة أمم أفريقيا ودورة الألعاب الأفريقية وبعض المواجهات الودية.

ويحتفظ الفراعنة بسجل ذهبي أمام منتخب بوركينا فاسو، فلم يتلق الفراعنة أى هزيمة خلال المواجهات السبع، فحقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بنتيجة أربعة أهداف فى مواجهتين، الأولى بدورة الألعاب الأفريقية نسخة 1973 بنتيجة 4-2، والثانية فى أمم أفريقيا نسخة 2000 بنفس النتيجة.

وخاض منتخب مصر مرانه الجماعي بداية من الأربعاء الماضي بإستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو، فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وانتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر وهم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف ومحمد صلاح.



وشهد معسكر منتخب مصر انضمام 24 لاعبا الثلاثاء الماضي، بينما شهد المران التالي الأربعاء خضوع أحمد فتوح لبرنامج تأهيلي، ومشاركة محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، وكذلك انضمام صلاح اليوم، ضمن الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.