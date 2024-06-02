شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وصول عرض رسمى للأهلى لاحتراف محمد عبد المنعم فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى لم تصله حتى هذه اللحظة أى عروض رسمية لاحتراف نجمه محمد عبد المنعم مدافع الفريق فى أوروبا. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى لا يمتلك عروضاً رسمية للتعاقد مع محمد عبد المنعم، واللاعب مستمر مع الفريق ما لم يصل عرض رسمى قوى يليق بقدرات عبد المنعم وتأثيره مع ناديه".

وفى وقت سابق، كشف مصدر فى النادي الأهلي حقيقة التقارير الإعلامية المتداولة، خلال الساعات الماضية، حول اتفاق محمد عبد المنعم مدافع الفريق مع أحد الأندية الخارجية للرحيل إليها فى ميركاتو الصيف الذي سيبدأ بعد أسابيع قليلة.

وارتبط اسم عبد المنعم، خلال الساعات الماضية، بالرحيل لـ نادي موناكو الفرنسي، حسب تقارير إعلامية فرنسية، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن اللاعب على بُعد خطوات قليلة من نادى جالاتا سراي التركي.

وأكدت التقارير أن عبد المنعم وقّع بالفعل للنادي الفرنسي، واستشهدت التقارير بما نشره عبر صفحته على إنستجرام قائلا، "سأحمل دائما حبكم ودعمكم.. شكرا لكم على كل شيء".

وأوضح المصدر، أن ما نشره عبد المنعم لا يعني اتفاقه مع أحد الأندية الأوروبية كما تردد، مؤكداً أن اللاعب مُستمر مع الأهلي ولن يرحل بهذه السهولة.

وأضاف المصدر، "نعلم جيداً أن عبد المنعم على رادار عدة أندية أوربية، لما لا وهو أفضل مدافع داخل أفريقيا خلال الموسمين الأخيرين، ومن حقه التفكير فى خوض تجربة الاحتراف الخارجي ولكن لابد أن يتم ذلك وفقاً للطرق الشرعية، لاسيما أن اللاعب مُرتبط بعقد مع النادى مازال مُستمراً حتى يونيو 2025."

وشدد المصدر على أن الكثيرين فهموا ما نشره عبد المنعم بشكل خاطئ، فاللاعب لم يقصد وداع جمهور الأهلي، بل كان يُثني عليه وعلى دعمه للفريق فى نهائي أفريقيا، الأمر الذي كان له دور مؤثر فى تتويج المارد الأحمر ببطولة أفريقيا السبت الماضي على حساب الترجي التونسي.